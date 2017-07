“Des gens qui ne sont rien” ? “L’humanité ne se voit pas dans le portefeuille” regrette Emmanuelle Ménard

Lors de l’inauguration de l’incubateur Station F, jeudi dernier à Paris, Emmanuel Macron a opposé dans son discours “les gens qui réussissent” et “les gens qui ne sont rien”. Une phrase qui a choqué Emmanuelle Ménard, députée Front national de la 6ème circonscription de l’Hérault. Invitée de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC ce lundi, elle a assuré que “l’humanité se voit dans les yeux, dans le regard et pas dans le portefeuille”. “Je ne voudrais pas que la France devienne un pays où on donne tout aux puissants et qu’on laisse de côté les plus faibles”, a-t-elle poursuivi :