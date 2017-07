Emmanuel Macron : “Je rétablirai les libertés des Français en levant l’état d’urgence à l’automne”

“De tout temps les adversaires de la démocratie ont prétendu qu’elle était faible et que si elle voulait combattre il lui faudrait bien abandonner ses grands principes. C’est exactement le contraire qui est vrai”, a défendu Emmanuel Macron devant les députés et sénateurs réunis en congrès à Versailles ce lundi. “Je rétablirai les libertés des Français en levant l’état d’urgence à l’automne”, a-t-il promis. On attend de voir :