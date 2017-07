Il souhaite trancher avec “les années immobiles” et “avec les années agitées” : le tacle de Macron à ses prédécesseurs

Emmanuel Macron a livré devant les parlementaires et sénateurs réunis en congrès à Versailles un discours de près d’1h30, livrant sa vision de la politique et une invitation à changer les institutions. A changer avec le monde passé également et non sans évoquer ses prédécesseurs, parlant ainsi “d’une transformation résolue et profonde, tranchant avec les années immobiles ou avec les années agitées, toutes au résultat également décevant” :