Paoli succède à Lesquen à la tête de Radio Courtoisie

À l’issue de l’assemblée générale ordinaire du CDARS de ce 1er juillet 2017, un nouveau conseil d’administration a été élu. Henry de Lesquen n’a pas été réélu. Lors du conseil d’administration qui a suivi, Dominique Paoli a été nommée présidente de Radio Courtoisie à l’unanimité.

Historienne et journaliste, auteur d’ouvrages de référence, Dominique Paoli est une familière de Radio Courtoisie, où elle dirige les Mardis de la mémoire depuis 1999. Elle avait succédé avec Anne Collin à Pierre Chaunu, de l’Institut. Depuis 2007, elle était déléguée aux questions éditoriales, et depuis 2012, secrétaire générale de Radio Courtoisie.

Petite nièce du penseur monarchiste Charles Maurras, Dominique Paoli s’inscrit dans la droite ligne de Jean Ferré, fondateur de Radio Courtoisie, mais elle entend laisser la place à la plus grande diversité d’opinion :

« Mon tempérament me porte plus naturellement vers le ton ferme et pondéré qu’employait Jean Ferré. Radio Courtoisie est aussi le fruit de la personnalité volcanique de son autre cofondateur, Serge de Beketch. Il y aura toujours une place pour cette droite truculente qu’il incarnait fort justement : parfois emporté, voire excessif, mais toujours juste et dont la radicalité était tempérée par une immense générosité. »