Découverte : la plus petite exploitation laitière de France (REPORTAGE)

Il existe en France 63 602 exploitations laitières. Et parmi elles, nous avons trouvé la plus petite à Plouharnel en Bretagne. Roger et Nathalie ont 8 vaches grâce auxquelles ils font vivre toute leur famille. Avec leurs 3 enfants, ils vivent un quotidien à part mais qu’ils ne changeraient pour rien au monde :