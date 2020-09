Le vrai crime de “Valeurs Actuelles” : avoir rappelé que la traite intra-africaine est un préalable à la traite occidentale et qu’elle a duré plus longtemps (13 siècles)

Non @geoffroylejeune cette fiction n’était pas une erreur ! Elle a permis de rappeler que ce la traite intra-africaine est un préalable à la traite occidentale et qu’elle a duré plus longtemps. « Never explain , Never complain » ! @Valeurs https://t.co/NiGynjJ1aJ

— Jean-Yves Le Gallou (@jylgallou) September 2, 2020