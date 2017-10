Europacity : le projet de la discorde

Semaine décisive pour le méga projet de centre de loisirs qui devrait voir le jour au coeur du triangle de Gonesse. Financé par Auchan et le groupe chinois Wanda, EuropaCity c’est 3 milliards d’euros d’investissements et la promesse de milliers d’emplois pour les habitants de la région. Mais c’est aussi la destruction de plus de 600 hectares de champs céréaliers. C Politique a rencontré deux camps qui s’affrontent : les opposants, qui militent pour un projet alternatif agricole, et les élus et les habitants qui voient dans ce projet une aubaine pour ce territoire miné par le chômage et la précarité. Léa Douguet, habitante de Gonesse en faveur d’EuropaCity, et Florence Godinho, opposée au projet, sont les invités de “C Politique” :