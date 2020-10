Je trouve assez paradoxal d'avoir vu l'école de la République massacrer les langues régionales, dont le breton, dans un but réfléchi d'unité nationale, et la même aujourd'hui proposer d'enseigner l'arabe dans le même but. J'ai dû rater plusieurs épisodes. La République molle…

— Judikael Hirel (@jhirel) October 3, 2020