« Le Blanc, quitte ma ville ! » : démission d’un élu socialiste des Mureaux face aux injures et menaces antiblanches, presque aucune réaction politique dans la foulée (VIDÉO)

L'histoire d'un élu afro-américain contraint de démissionner à cause du racisme au fin fond de l'Arkansas ferait plus de bruit dans la presse française qu'un élu socialiste des Mureaux poussé à la démission et à quitter la ville à cause du racisme anti-blanc à 30 km de Paris.

— Pierre Sautarel (@FrDesouche) September 30, 2022