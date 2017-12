Pierre Bergé a forcé Yves Saint-Laurent à manger ses excréments…

La confidence est signée Fabrice Thomas, chauffeur et victime de Pierre Bergé, auteur de Saint Laurent et moi – Une histoire intime aux éditions Hugo et Cie, interrogé par le site Egalité et Réconciliation :

Qu’est-ce que vous n’avez pas osé ou pu dire dans votre livre qui ne soit pas acceptable pour le grand public ? La raison pour laquelle Yves a tenté d’assassiner Pierre dans une de ses séances de soumission : il a obligé Yves à manger ses excréments quand il était ligoté. Yves me l’a confié, il ne s’en est jamais remis, et d’autres choses que je tais pour le respect de la vie privée de certaines victimes. Quand j’ai commencé la rédaction de ce livre mon but était de rendre la justice avec un grand J, je devais accuser pour reprendre ma vie et je me suis vite rendu compte que je ne parviendrais pas à faire éditer un bouquin en dénonçant Pierre Bergé dans un pays aussi soumis que la France par les forces obscures, alors j’ai mis la pédale plus douce.