L’Europe sera musulmane à la fin du siècle!

L’EUROPE SERA MUSULMANE A LA FIN DU SIÈCLE..

Laurent Alexandre, le chantre de l’intelligence artificielle et fondateur du site Doctissimo a été catégorique face à Eric Zemmour, sur Cnews, lundi soir. « D’ici la fin du siècle nous allons avoir une majorité des croyants, des pratiquants en France qui seront musulmans du fait de la déchristianisation et de la dynamique démographique ». Renaud Camus doit être le plus heureux des écrivains quand un Macronien aussi important avalise sa théorie du Grand Remplacement.

Ainsi, Charles MArtel, Isabelle la Catholique, la victoire de Lépante n’auront été que des coups d’épée dans l’eau. Force est de constater ce qui fait mal à notre entendement. L’islam, depuis l’abandon de l’Algérie et la fin de la colonisation de l’Afrique, avance a pas feutrés mais à pas de géant, lentement mais sûrement. Avec l’étrange complicité de nos élites, gouvernants et voire même de l’Église catholique.

Les douces attentions que notre pape François réserve aux mahométans ne sont, en effet, pas étrangères à la situation actuelle les victimisant à outrance. Le Général de Gaulle craignait que son village ne devienne Colombey-les-Deux-Mosquées. Cinquante ans plus tard, nous n’en sommes pas encore là, mais pas si loin si l’on en croit les statistiques et Laurent Alexandres. Cet Alexandre qui est loin d’être le Grand, car, loin d’ »e^tre un soldat, il s’avoue vaincu face à l’islamisation. « Il faut faire avec et accepter, dit-il. Il va y avoir beaucoup de sujets pour se foutre sur la gueule au XXIème siècle, donc il faut calmer le jeu… ».

Si l’effrayante prévision de Laurent Alexandre et des statisticiens se confirmait au cours des décennies à venir, craignons que nos églises ne deviennent mosquées et nos clochers des minarets ? A l’instar de la fiction qu’écrivait en 2005 la journaliste russe Elena Tchoudinova : « La mosquée Notre-Dame de Paris, année 2048 ».

Gouverner, c’est prévoir. Prévoir c’est réfléchir au futur, et se battre si nécessaire. Une carte qui la été envoyée de Suède montre une projection des musulmans en 2050. En 2050, dans trente ans, il y aura 75.550.000 musulmans en Europe : 30% des Suédois le seront, 19,7% des Allemands, 18% des Français, 18,2% des Belges, 14% des Italiens, 7,2% des Espagnols. En 2099, ces chiffres auront triplé si rien n’est fait.

Et ce rien ce ne sont pas les guerres civiles qui le régleront, mais simplement un retour tranquille à ce qui a construit l’Europe : la Foi au Christ, et une politique familiale qui au lieu d’encourager les avortements devrait profiter aux femmes souhaitant des enfants. Une Foi que nos enfants n’ont jamais appris avec les nouveaux catéchismes. Une Foi, qu’elle s’exprime dans des temples ou des églises. Plutôt que de s’opposer militairement à ceux qui remplissent les mosquées le vendredi, opposant leur notre Foi en bourrant nos églises chaque dimanche, démentant ainsi les prévisions catastrophiques de Laurent Alexandre.

Réapprenons à pratiquer la religion de nos proches ancêtres, en espérant que le prochain Pape mènera ce combat mené par Saint-Pierre au prix de sa vie. Et que nos femmes suivent les directives de Simone Veil : « Je le dis avec toute ma conviction : l’avortement doit rester l’exception, l’ultime recours pour des situations sans issues ».

Floris de Bonneville