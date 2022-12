Les sans-églises : des parias chez les catholiques ? (REPORTAGE)

À Saint-Germain-en-Laye (78), des fidèles se réunissent entre 100 et 150 chaque dimanche pour célébrer une messe devant une église vide. Pourquoi ? Parce que cette chapelle Saint Louis de l’ancien hopital de Saint-Germain-en-Laye n’est pas très souvent mise à contribution. Et c’est dans cette chapelle que les fidèles de Saint-Germain, demandent à l’évêque du diocèse de Versailles de pouvoir faire dire la messe traditionnelle. Le problème, c’est que ce n’est pas la politique en place au sein de l’Eglise qui veut limiter le plus possible la forme traditionnelle de la messe :

Source : VA+