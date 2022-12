Marine Le Pen : “Livrer des armes à l’Ukraine, c’est contribuer à ce que ce conflit perdure” (VIDÉO)

Marine Le Pen, députée Rassemblement National du Pas-de-Calais et présidente du groupe RN à l’Assemblée Nationale, était l’invitée du Grand entretien de France Inter, mardi 15 novembre. Invitée à expliciter son positionnement sur les livraisons d’armes à l’Ukraine, elle a estimé que la seule issue à la guerre “est diplomatique, pas militaire”. “Livrer des armes, de plus en plus lourdes, c’est contribuer à ce que ce conflit perdure, avec les morts qui en sont la conséquence”, a-t-elle poursuivi. Marine Le Pen s’est aussi exprimée sur le navire humanitaire Ocean Viking, le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (Lopmi) ou encore la polémique entre l’animateur Cyril Hanouna et le député insoumis Louis Boyard :

Source : France Inter