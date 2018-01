Le président américain Donald Trump a moqué ce mardi Kim Jong-un, affirmant avoir un bouton nucléaire “plus gros et plus puissant” que lui. Le dirigeant nord-coréen s’était servi de son adresse à la nation du Nouvel An pour répéter que son pays était un État nucléaire à part entière, avertissant les États-Unis qu’il avait en permanence à sa portée le “bouton” atomique :