Frédéric Lagache, secrétaire général adjoint du syndicat Alliance Police nationale, est revenu ce mardi sur BFM TV sur l’agression de deux policiers le soir de la Saint-Sylvestre à Champigny-sur-Marne. “Dans une démocratie, quand on agresse un policier, quand on agresse un gendarme, on doit aller – même si ça peut choquer – en prison”, a estimé le représentant syndical :