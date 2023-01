Comment la France a-t-elle colonisé l’Amérique du Nord ? (VIDÉO)

Au début du XVIe siècle, la France découvre et explore le Canada. Quelques décennies plus tard, sous le règne d’Henri IV, une première installation est fondée dans la région afin d’y organiser la pêche et le commerce de fourrure. Au fil du temps, des guerres, des alliances et des migrations, la présence française se renforce au Canada en opposition avec la présence anglaise, si bien qu’en 1760 c’est plus de 70000 français qui vivent en Nouvelle France, tandis que cette dernière s’étend sur un territoire gigantesque. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons ainsi à l’histoire de la colonisation française en Amérique du Nord, des premières explorations de Jacques Cartier jusqu’à la chute de Montréal pendant la guerre de Sept ans :