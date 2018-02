Allemagne : l’accueil des clandestins, point de clivage à Cottbus

Des manifestations pro et anti-migrants se sont tenues dans cette petite ville allemande ce samedi. Après avoir arrêté six membres d’un « groupuscule d’extrême droite » qui avaient distribué des gaz lacrymogènes aux habitants de la ville de Cottbus, les autorités ont décidé, face aux manifestations anti-migrants, de ne plus envoyer de demandeurs d’asile dans cette commune pour le moment :

La mobilisation anti-immigrés vue du ciel :