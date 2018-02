[Terre de missions #64] Islam : écoutons les convertis !

L’émission religieuse de TV Libertés présentée par Guillaume de Thieulloy reçoit Cécile Edel, présidente de Choisir la Vie, pour tirer un bilan de la Marche pour la vie 2018: sous des trombes d’eau, 40 000 défenseurs de la vie humaine, dynamiques et déterminés, ont donné le coup d’envoi d’une année à haut risque pour la personne humaine avec la révision des lois de bioéthique. Elle en profite pour revenir sur les propos haineux du Mouvement rural de la jeunesse chrétienne (MRJC) à l’encontre des défenseurs de la vie et la polémique qui s’en est suivie au plus haut niveau de l’Eglise de France.

Moh-Christophe Bilek, converti de l’islam au christianisme et président de l’association Notre-Dame de Kabylie, évoque ensuite sur le plateau les attentes des convertis de l’islam au christianisme qui prennent parfois comme une gifle personnelle la complaisance (doublée de méconnaissance) de tant de clercs pour l’islam. Il montre aussi combien nombreux sont les musulmans qui attendent sans le savoir clairement une annonce claire de l’Evangile et seraient prêts à se convertir et à sortir du carcan de soumission que leur impose leur culture d’origine.

Enfin, Cyril Brun, rédacteur en chef d’Infocatho, mais aussi chef d’orchestre, présente le CD et le livret qu’il a dédiés au Requiem de Mozart et à la spiritualité du grand compositeur.