Le photographe de Reims a été agressé par un Algérien arrivé en France il y a 3 ans et déjà condamné à 8 reprises

L’immigrationnisme au pouvoir :

Le même jour, les gouvernants français :

– interdisent #generationdentitaire

– s'excusent auprès de l'Algérie pour la mort il y a 60 ans d'un avocat lié à un mouvement terroriste

– lancent un grand plan de 14000 logements pour les migrants

L'agresseur du journaliste Christian Lantenois est… un algérien multirécidiviste (condamné à huit reprises) en situation illégale : Anes Saïd K., 21 ans. #Reims

Chaque jour qui passe, les agressions sont de plus en plus nombreuses et violentes. Souhaitons qu’elles touchent en priorité les immigrationnistes et les responsables du chaos actuel.