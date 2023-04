Scène lunaire au @CHUBordeaux. Patient se disant musulman en état grave: Hémo­ <8g/dl et comorbidité cardio­. On suggère une transfusion.

P: "Avez vous du sang de musulmans?"

M: "On a du sang de donneurs médicalements sains"

P: "Pas de sang de Kouffar"

Il refusa le traitement.

