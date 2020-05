LES FRANCAIS SE REVOLTENT CONTRE LES PLAGES INTERDITES;;

LES FRANCAIS SE REVOLTENT SUR LE CONFINEMENT DES PLAGES

Ce déconfinement s’annonce comme une période hautement liberticide et stupide. Liberticide car, alors que ce maudit virus a tendance à décroître et à disparaître, si l’on en croit le professeur Raoult, les Français sont condamnés à rester chez eux ou dans une environnement limité à cent minuscules kilomètres. Stupide, car les multiples décisions prises dans les cabinets ministériels où règne l(indifférence et le manque de connaissance de la France, sont à la hauteur d’un bétisier géant.

Le #rendeznouslamer et #RendezNousNosPlages fait un malheur sur twitter. Alex de Paris écrit, par exemple :si le 11 Mai nous sommes autorisés à nous promener en forêt, pourquoi fermer les plages… on ne tient plus dans nos Appart. Ou encore Livio :À partir du 11 mai, vous pourrez de nouveau admirer la seconde image mais pas la première. Logique parisienne qui pense que les plages servent uniquement à s’agglutiner sur une serviette comme le font les touristes en août. Propos illustrés d’une photo d’une ballade sur une plage déserte face à un métro bondé. Des centaines d’écrits comme celui ci prouvent le bon sens des Français, et l’idiotie de ceux qui ont décidé, sur un coup de tête, sans réfléchir, de fermer le littoral. Les Bretons sont fous de rage. Et il y a de quoi, car nos plages ne sont pas envahies par des milliers de vacanciers puisque leurs vacances ont été supprimées. Comme Dyl, ce breton: En Bretagne ! Arrêtez de vous foutre du monde.. Vous laissez la responsabilité des écoles au maires mais les plages où il n’y a jamais personne restent fermées malgré l’appel des autorités locales a leur laisser le choix.”

Une pétition lancée il y a deux jours sur Mesopinions.com a recueilli 81.000 signature pour demander la réouverture des plages pour y pratiquer une activité sportive. Antoine Albeau, 25 fois champion du monde de surf et qui habite à 200 mètres de la plage, ne comprend pas cette interdiction.

N’est-il pas scandaleux de voir des promeneurs solitaires, souvent âgés, se prendre une prune de 135 euros pour avoir eu le malheur de défier un décret aussi bête qu’inutile. Les bienfaits de l’air marin sont évidents. Qui pourrait le nier? Eh bien, il semble que dans les cabinets parisiens de nos ministres il a été choisi de punir ceux qui ont la chance d’habiter près d’une mer ou d’un océan.

J’ai même vu la photo d’un gendarme s’approchant, façon Louis de Funès, d’une magnifique fille allongée sur une plage dans le but évident de la verbaliser… Si le parasol qui l’abritait des rayons du soleil était réel, la jeune fille n’était qu’une poupée gonflable. Le gendarme est toujours à la recherche de l’indélicat farceur.

Tout cela pour dire combien la situation est ridicule, car s’il s’agissait de véritablement lutter contre ce virus, on autoriserait les Français à prendre le bon air, et on supprimerait les rames surchargées de métro particulièrement apprécié du covid-19. Mais cela, s’est trop demandé à nos ministre de réfléchir à l’ubuesque situation.

Le but de MM. Castaner et Véran est de nous punir pour éviter que la punition ne se retourne contre eux. Un vrai médecin, si notre jeune ( il n’a que 40 ans!) ministre de la Santé mais pas du tout des solidarités était sérieux, il aurait jugé judicieux que les ballades en montagne et sur le littoral sont des facteurs essentiels de bonne santé.

Je voudrais savoir ce qu’en pense notre Président que nous avons peu entendu sur ce sujet des vraies mesures à prendre pour que le déconfinement ne se fasse pas comme une punition nationale.

Floris de Bonneville