VOUS ETES PREVENU: VOUS AUREZ TOUS LA COVID !

ALERTE : NOUS ALLONS TOUS ETRE CONTAMINE PAR DELTA ..



Alors que les indicateurs Covid sont presque tous au vert en France et dans la plupart des pays européens en dehors de la Russie, les autorités continuent à voir rouge. Soit ces autorités, comme récemment, Gabriel Attal ou Olivier Véran, nous prennent pour des demeurés, soit ils veulent entretenir la peur alors que, étant à peu près libérés, nos gouvernants veulent encore nous contrôler en nous menaçant d’une quatrième vague qui sera, évidemment, effrayante !



J’avoue avoir eu honte pour le directeur de l’Ars de la Nouvelle Aquitaine qui sur BFMTV, la chaîne qui suit sans trop réfléchir les directives gouvernementales, vient d’annoncer le pire. De quoi pourrir notre bel été, comme si les caprices de la météo ne suffisaient pas à nous gâcher nos vacances.



Lisez bien ce que Benoît Ellboode, patron de l’Ars Nouvelle Aquitaine a déclaré, ce samedi, sur cette chaîne : « Toute personnes non-vaccinée sera contaminée par le variant Delta ». Cette possible menace, il en fait une certitude absolue, dans le but, bien entendu, d’obliger les Français à passer au plus vite par la case vaccination.

,

Pour M. Elboode il est parfaitement exclu que l’été soit serein. Delta ,nous attend au coin de la rue, sur la plage, aux terrasses bondées de nos chers bistrots. Le variant plane sur la France, et pas seulement sur cette immense région qu’est devenue l’Aquitaine nouvelle. Attention à la bronzette !

A l’anisette. Aux amours d’un temps. N’ayez, cher concitoyens, qu’un seul but : gardez vous loin de vos amis, de vos parents pour éloigner la terrible menace du et des variants à venir de la Covid.



Alarmiste, complotiste ? Peu importe, vous êtes prévenu car, dit cet homme des science, 20% des patients frappés par la Covid dans les Landes, le sont par le variant indien surnommé Delta. Sans nous présenter les chiffres qui lui permettent d’être aussi affirmatif. Fréderic Albret, directeur médical du Samu de Seine-Saint Denis, se veut toutefois plus rassurant, tout en admettant que 4eme vague il y aura à la rentrée. Mais Olivier Véran en a rajouté ce dimanche : la quatrième vaague sera la à la fin du mois. Un ministre de la Santé ou du défaitisme ?



« La baisse des contaminations commence à stagner. Par contre, précise-t-il, au niveau des hospitalisations et des réanimations, la baisse se poursuit. On pense que cela est principalement dû au fait que les populations les plus à risques d’aller à l’hôpital, sont largement vaccinées ». Mais Benoît Elleboode persiste et signe : « ce qui se passe dans les Landes va se passer dans toute la région, puis partout en en France, personne n’y échappera. ».



Or, si l’on regarde la situation épidémique dans les Landes au 2 juillet, il y a 24 personnes hospitalisées, 2 réanimations, un taux d’incidence de 57,6 pour 100.000 habitants. De quoi nous effrayer ? Ou de nous prendre pour des moutons de Panurge ? De quoi nous dégoûter à jamais de la politique, comme l’a démontrée l’abstention des dernières élections.





Floris de Bonneville