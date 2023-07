Saccages et pillages : Qu’ont-ils fait de la France ? (Marine Le Pen)

Suite à la semaine de tumultes et de violences urbaines ayant secoué notre pays, ayant engendré des pertes inestimables, blessé plus de 700 forces de l’ordre et semé l’inquiétude parmi les Français, j’ai tenu à exiger, cet après-midi à l’Assemblée nationale, des explications de la Première ministre :