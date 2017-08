Kosovo: les catholiques, un pont entre les ethnies

Focus dans l’émission “Églises du monde” sur le Kosovo, après les élections législatives. Le plus petit État des Balkans, qui compte moins de deux millions d´habitants, a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008. La population est à 95% musulmane. Au nord, les populations sont essentiellement serbes et orthodoxes, et représentent environ 6% de la population. Ces deux communautés connaissent des tensions héritées de l’histoire et attisées par les nationalismes régionaux. Les catholiques, eux, sont autour de 3% à 5%. Eclairage sur cette petite communauté méconnue avec notre invité, frère Vlatko Maric, Franciscain croate de Bosnie, en France depuis 26 ans :

Source : KTO