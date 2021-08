Le #boycott du #PassSanitaire fonctionne ! Désertée par le public, la foire de Mulhouse retire partiellement le pass sanitaire.

Le but : retrait total partout !

Et renvoyez aussi vos abonnements (salles de sport, piscines, salles de sport, etc.) ! https://t.co/026dCnjSal

— Florian Philippot (@f_philippot) August 4, 2021