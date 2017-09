Vénéré depuis plus de cinq siècles comme une icône de la fierté italo-américaine, Christophe Colomb est un symbole de plus en plus critiqué par certaines minorités insupportables. En plein délire victimaire (pas très viril de se complaire dans ce rôle de victime ! De quoi en faire des alliés du lobby homo…), les voilà qui cherchent à faire retirer les statues du grand explorateur aux États-Unis :