Maître Patrick Klugman, avocat de Boris Faure : « M’Jid El Guerrab est un homme dangereux »

Maître Patrick Klugman, avocat de Boris Faure :

« Mon client s’est pris un coup de casque. Il est à terre. Il prend un 2ème coup de casque. M. El Guerrab est un homme dangereux. Pas seulement parce qu’il a frappé une fois, mais parce qu’une fois qu’il a frappé – député ! – il ne cesse de se justifier de l’avoir fait. Cet homme est dangereux. »

« Quand Boris Faure a été admis à l’hôpital, il a été admis pour un hématome extra dural. A ce moment-là, son diagnostic vital était engagé. Pendant plusieurs heures, on a craint qu’il ne pourrait pas survivre, et quand on a su qu’il survivrait, on a vraiment craint des séquelles lourdes. Les médecins, le terme qu’ils ont employé vis-à-vis de la famille, il est très simple : C’est un miraculé. C’est un miraculé. Une fois que je vous ai dit cela, vous comprendrez que les fables que nous avons entendues alors que cet homme ne pouvait même pas parler parce qu’il était opéré le crâne ouvert, sont absolument insupportables. D’abord, il y a eu celle du racisme. Vous avez remarqué vous-même qu’elle avait été retirée par M. El Guerrab ces derniers jours. Maintenant, on nous parle d’une “altercation” … non, ce n’était pas une altercation, c’était une agression. Y’a jamais eu de menaces de mort (de Boris Faure envers M’Jid El Guerrab, ndlr). Vous savez ce que c’est la “menace de mort” ? C’était une réunion publique où l’un aurait dit à l’autre “Politiquement, tu es mort” ! Et puis quand bien même, y’aurait eu des altercations, des harcèlements dont M. El Guerrab fait état, il ne sait pas ce monsieur qu’on porte plainte ? Comment on se rend justice quand on est législateur, quand on est détenteur d’une partie de la souveraineté nationale ? Qu’est-ce que c’est que ce comportement ? (…) Mon client s’est pris un coup de casque. Il est à terre, il prend un 2ème coup de casque. M. El Guerrab est un homme dangereux. Pas seulement parce qu’il a frappé une fois, mais parce qu’une fois qu’il a frappé – député ! – il ne cesse de se justifier de l’avoir fait. Cet homme est dangereux. Et nous ferons tout pour l’établir. »