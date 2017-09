Profits record pour les entreprises du CAC 40

“C’est une très bonne nouvelle pour les 40 plus grands groupes côtés à la bourse de Paris. Ils ont réalisé plus de 50 milliards d’euros de bénéfices depuis les 6 premiers mois de l’année. C’est une progression de 23,6% par rapport à l’année dernière. Le record de 2007, enregistré juste avant la crise, était de 96 milliards”, explique le journaliste David Boéri ce lundi sur le plateau du 12/13 de France 3. “La progression est générale, que ce soit dans le luxe, avec LVMH, ou dans les biens de consommation plus courante, avec L’Oréal. Le secteur de la finance n’est pas en reste : le Crédit Agricole enregistre une augmentation de 58,5%. Les grandes entreprises profitent de la reprise de l’activité en France, mais aussi à l’international. (…) Il reste à savoir comment seront utilisés ces profits record, notamment s’ils seront investis dans l’Hexagone, afin de savoir si c’est une bonne nouvelle pour l’économie française.”