Dans la vallée de l’Euphrate, l’aviation russe élimine 304 terroristes de Daesh en deux jours

Le ministère russe de la Défense a diffusé une série de vidéos montrant des avions des forces russes attaquer des djihadistes de Daesh dans la vallée de l’Euphrate. Durant ces deux jours, le quartier général des terroristes et un dépôt d’armes ont été détruits et 304 terroristes éliminés. Dans la première partie de la vidéo, on voit la destruction du quartier général des terroristes, ensuite les avions frappent un dépôt d’armes et un poste de commandement de terrain. À la fin de la vidéo, on voit l’aviation russe détruire un char appartenant aux terroristes :