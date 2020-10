ZEMMOUR FACE A LA DOXA MEDIATIQUE

Eric Zemmour, l’homme à abattre, le journaliste à censurer, l’intellectuel à condamner, celui dont le Parquet de Paris scrute les interventions, celui que ses confrères de la Société des Rédacteurs de CNEWS condamne alors que s’ils sont de plus en plus écouté, c’est évidemment grâce à son émission quotidienne et à celle de Pascal Praud qui, lui aussi, ignore tout de la langue de bois. La dite Société des rédacteurs « condamne avec la plus grande fermeté les propos tenus par Éric Zemmour sur notre antenne », tandis que certains en appelle au jugement du CSA qui se veut être le Roi Salomon de la liberté de parole, et aux juges de la XVIIème Chambre.



Mais alors, dans quel monde vivons nous ? Les détracteurs d’Eric Zemmour, dont certains notamment Omar Sy ou David Assouline devraient savoir que le silence est d’or, vivent-ils chez les bisounours. ?



Qu’à dit Zemmour pour que les foudres du politiquement correct tentent de le mettre à mort ?



Il n’a fait que constater l’évidence, et le lendemain sur le même plateau, face à une Christine Kelly plutôt embarrassée, il a eu le courage de répéter qu’il ne retirait rien de ses paroles. A savoir que les mineurs isolés que d’aucuns désormais appellent les mijeurs s’ils ne sont pas tous des criminels en puissance, des voleurs, des violeurs, beaucoup d’entre eux le sont, et rendent la vie infernale dans les quartiers où ils vivent. Une constatation de tous les policiers. « Alors, oui, la France doit les renvoyer à leurs parents puisqu’ils sont mineurs et ont une famille. »



La doxa menant le jeu médiatique y compris, hélas, sur CNEWS dont les journalistes sont évidemment, pour la plupart, formatés par les écoles de journalisme ( et j’en sais personnellement quelque chose, et Eric Brunet ne me contredira pas ), la condamnation d’Eric Zemmour est déjà programmée. Sauf que ce courageux écrivain n’a cure de la curée…Et grâce à la délicieuse Christine Kelly et aux directions de CNEWS et de Paris-Première, il poursuivra son œuvre de ré information.



Mais alors, que penser de ces hommes et de ces femmes qui s’offusquent des propos d’Eric Zemmour alors qu’ils et qu’elles se taisent devant des paroles autrement plus meurtrières des rappeurs qui matraquent notre jeunesse de chansons ( enfin chansons, c est une bien grand mot!) dont ils et elles ne disent mot.



Et selon le proverbe « qui ne dit mot consent », tous ces beaux parleurs approuvent donc ces quelques extraits tirés des pires rappeurs français. « J’me lave le penis à l’eau bénite«

« ET j’vais te fumer comme un jambon de Bayonne […] et laisse moi kiffer la vibe avec mon mec euh… pardon ma meuf » ~~ « Si ma merde avait un prix mes négros naîtraient sans trou du cul » ~~ Lino (aka MC Scato) » J’fais des sous bêtement parce que j’veux voir ce pays en sous vêtements.



Mais il y a pire avec Nick Conrad : » Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents, écartelez-les pour passer le temps, divertir les enfants noirs de tous âges petits et grands, fouettez-les forts faites le franchement. ».



Lesquels d’entre ceux qui aimeraient voir Zemmour interdit d’écrit et de paroles ont simplement exprimé leur opposition à ces criminelles paroles ?



Deux poids, deux mesures. Mais pour qui nous prend-t-on ?



Floris de Bonneville