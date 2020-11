Les médias et @EricNaulleau se sont excités sur une histoire de musulmans protecteurs d’église. On vient de retrouver l’organisateur et c’est bien ce qu’on pensait : un radical qui veut faire avancer le statut de « dhimmis » – faussement protecteur des minorités en terre d’Islam. pic.twitter.com/aBbwQcUaGG

— Damien Rieu (@DamienRieu) November 3, 2020