En immersion à la Fête de L’Humanité – Au cœur du Wokistan (REPORTAGE)

Quel meilleur évènement que la Fête de l’Humanité pour comprendre ce qu’est le “wokisme” et qui sont les wokes ?

En septembre dernier, le reporter Jordan Florentin s’est intégré pendant trois jours au public de cette fête annuelle, à la Courneuve, dans le 93 (la Californie française !).

Des discours anarchistes aux volontés de déconstruction, des débats sur le white privilege et les toilettes non-genrées aux ateliers de démocratie participative, découvrez l’envers du décor de cette nouvelle génération qui ne cache plus de vouloir renverser la “domination du mâle blanc hétérosexuel”, avec l’aide de la galaxie Traoré, du NPA, et des différentes mouvances de l’ultra-gauche.

Source : Livre Noir