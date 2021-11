Les grands traîtres : Bernadotte, le maréchal qui a trahi Napoléon (La Petite Histoire)

Il doit tout à Napoléon et pourtant, il est celui par qui la trahison est arrivée le plus directement. Médiocre général, conspirateur chronique, Bernadotte ne doit son titre de maréchal et de prince qu’à son mariage avec Désirée Clary, l’ancienne compagne de Napoléon. En 1810, celui qui jamais ne s’est illustré sur le champ de bataille verra toutefois son destin basculer lorsqu’il sera désigné comme prince-héritier de Suède. Dès lors, il mettra tout son zèle pour trahir l’Empereur, rejoindre le camp des coalisés et combattre son ancienne patrie afin de servir ses propres intérêts. Une trahison aussi infâme que payante, puisque sa famille est aujourd’hui encore installée sur le trône de Suède…

Source : TV Libertés