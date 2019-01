Marguerite Chauvin (la talentueuse chanteuse du clip pro-Gilets Jaunes) est aussi une défenseure de la famille

L’oligarchie est furieuse. Si on ne peut plus détruire la famille et piller le pays tranquillement, où va-t-on ???

Qui est Marguerite Chauvin à qui on doit le clip de soutien aux #GiletsJaunes qui cartonne "Enfile ton gilet" ? En 2015 on la voyait apparaître dans le clip anti-mariage pour tous "Veilleur je suis là" de Philippe Ariño. 👉https://t.co/YBPCQqHjHq pic.twitter.com/WZmQltsJxn — Claire Underwood (@ParisPasRose) 5 janvier 2019