Canada : le scandale des implants contraceptifs Essure (REPORTAGE)

Retirés de la vente depuis plusieurs années, les implants contraceptifs Essure continuent de faire parler d’eux en raison de procédures judiciaires lancées dans différents pays. Au Canada, le géant pharmaceutique Bayer fait l’objet d’un recours collectif. Des plaignantes ont dénoncé des souffrances insoutenables et de nombre d’effets indésirables provoqués par l’implant. Mais la société Bayer nie tout lien entre les problèmes de santé et son produit et affirme vouloir se défendre en justice :

Source : France 24