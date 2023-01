On pourrait diviser par 2 le prix de l'électricité avec la proposition grecque de marché dual et par 4 avec un prix de l'électricité égal à la moyenne pondérée des coûts de production de notre mix avec 75% de nucléaire & 10% d'hydraulique. On attend quoi ?https://t.co/gV6fuDPq1f pic.twitter.com/nLwzUlI7wK

— Nicolas Meilhan (@NicolasMeilhan) January 4, 2023