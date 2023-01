Nikola Mirkovic est auteur de ”L’Amérique Empire” (Temporis) qui retrace l’histoire des États-Unis de leur fondation à aujourd’hui, et plus particulièrement sous un angle, celui de sa recherche domination mondiale, militaire, culturelle et économique : prédation financière et juridique avec l’extra-territorialité du droit américain, guerres impérialistes, containment géopolitique, bulldozer culturel :

Source : VA+