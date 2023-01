Médecins en colère ! (REPORTAGE)

Dénonçant un abandon par l’État et revendiquant une augmentation du montant de la consultation de 25 à 50€, plus d’un millier de médecins se sont rassemblés cet après-midi à Paris à l’appel du collectif “Médecins Pour Demain” et de sa porte-parole le Docteur Noëlle Cariclet.

Les manifestants considèrent ne pas avoir été entendus par le Ministre de la Santé, François Braun, et déplorent un manque de considération pour la médecine de ville depuis des années. Une colère qui s’ajoute à l’embrasement général qui semble monter dans le pays avant le retour des Gilets Jaunes prévu ce samedi :

Source : Boulevard Voltaire