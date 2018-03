“Oui, nous avons un problème avec le parti médiatique dans ce pays” admet Adrien Quatennens

Le député de la France insoumise Adrien Quatennens a commenté ce dimanche sur BFMTV une phrase tirée d’une note du blog de Jean-Luc Mélenchon: “La haine des médias et de ceux qui les animent est juste et saine”. “Vous ne découvrez pas aujourd’hui, qu’il y a une défiance du peuple français pour les médias”, a-t-il déclaré. “Néanmoins, on est obligés de voir qu’aujourd’hui nous avons un problème avec oui, le parti médiatique dans ce pays”, a expliqué l’élu du Nord ajoutant “il y a dans ce pays si vous prenez toute la presse (…) et que vous tirez le fil des organigrammes vous tombez sur neuf personnes, neuf milliardaires, y compris des personnes qui investissent dans la presse alors qu’elles perdent de l’argent” :