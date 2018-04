Des magasins ont été dégradés en marge de la manifestation en soutien aux cheminots à Paris

Plusieurs centaines de personnes ont défilé mardi à Paris en soutien aux cheminots. Les manifestants, en majorité des cheminots de SUD-Rail et de FO, mais aussi des étudiants, des agents hospitaliers, des enseignants et des salariés d’Air France, sont partis peu après 15 heures de la gare de l’Est en direction de la gare Saint-Lazare, sur fond de fumigènes, pétards et sirènes. Des incidents ont également eu lieu en marge du cortège avec notamment des vitrines de magasins qui ont été cassées et des poubelles qui ont été brûlées :