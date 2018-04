Venu soutenir les manifestants et cheminots, Jean-Luc Mélenchon a été insulté à Paris

Plusieurs centaines de personnes ont défilé mardi à Paris en soutien aux cheminots, au premier jour d’une grève au long cours contre la réforme de la SNCF. Les manifestants, en majorité des cheminots de Sud-Rail et de FO, mais aussi des étudiants, des agents hospitaliers et des enseignants, sont partis peu après 15h de la gare de l’Est en direction de la gare Saint-Lazare, sur fond de fumigènes, pétards et sirènes :