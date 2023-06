La puissance d'internet est délirante. 🚀

Près de 80M de vues en 24h (et ça continue bien sûr) pour le documentaire "What is a woman?" de Matt Walsh. Profitez-en tant que c'est cadeau.

Le monde doit mesurer l'ampleur du vide conceptuel des activistes LGBT et de leurs soutiens. https://t.co/3WNmB2rR0v

— Arthur | ACADEMIA HOMINES 🕊 (@arthurhomines) June 2, 2023