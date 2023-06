Les violences sexuelles dans les quatre plus grands pays de l’UE explosent à cause de l’immigration

🚨 #Immigration & #insécurité Les violences sexue||es dans les 4 plus grands pays de l'UE explosent :

📈x2 en 10 ans

👥 % étrangers parmi les mis en cause: 30%

📊Taux de mis en cause des étrangers: x4 vs nationaux 👉 Un thread pour (presque) tout savoir en 🔟 tweets

1⃣ L'état des lieux des violences sexue||es est alarmant. Dans les 4 principaux pays occidentaux de l'UE (🇩🇪🇫🇷🇮🇹🇪🇸), on peut estimer à environ 100 000 les victimes de vio|s en 2021.

30% des mis en cause sont étrangers, alors qu'ils représentent 11% de la population.



2⃣ La situation actuelle est héritée d'une décennie d'augmentation des violences sexue||es, qui ont en moyenne doublé entre 2012 et 2021 sur les 4 pays étudiés. 🔎Le cas de la France montre qu'avant l'effet de libération de la parole "MeToo", l'augmentation était déjà de +50%.

3⃣ En France, bien que les étrangers soient minoritaires parmi les mis en cause pour violences sexue||es, ils sont assez clairement sur-représentés. 🔎En particulier les Africains, proportionnellement 3x plus mis en cause que les Français.

4⃣ Chez nos voisins européens, la sur-représentation des étrangers dans les mis en cause pour vio|s est alarmante :

👉 les étrangers représentent environ 40% des mis en cause

👉 les étrangers représentent environ 40% des mis en cause

👉 les ressortissants africains sont proportionnellement ~10 fois plus mis en cause que les nationaux !

5⃣ Certaines nationalités sont bien plus sur-représentées que les autres parmi les mis en cause pour vio|s. 🗺️ Cette carte issue des 42 800 mises en cause pour vio|s répertoriées en 5 ans dans les données policières allemandes l'atteste clairement ⬇️

6⃣ Si les étrangers sont nettement sur-représentés parmi les auteurs d'infractions sexue||es, c'est moins le cas parmi les victimes.

🔎L'exemple des transports franciliens (10M usagers) est parlant : 61% des mis en cause sont étrangers alors que 83% des victimes sont françaises.

7⃣ Les violences faites aux femmes, ce sont aussi les mariages forcés. 🔎Seule l'Allemagne publie sur cette infraction : 85% des mis en cause y sont étrangers. Les étrangers issus de pays à majorité musulmane sont proportionnellement 100x + mis en cause que les Allemands !

8⃣ Les mineurs sont aussi touchés par les violences sexue||es. 🚨 Selon les pays, les étrangers représentent environ 20 à 30% des mis en cause dans la péd0criminalité.

🔎En Allemagne, le taux de mis en cause des Afghans & Pakistanais est 6x plus élevé que celui des Allemands.

9⃣ Les chiffres pré-cités reposent sur la nationalité des mis en cause (étrangers ou non). Or, les données de différents pays montrent que les descendants d'immigrés extra-européens seraient encore + impliqués dans la criminalité d'ensemble que la génération de leurs parents ⬇️

🔟 La France est le pays le plus opaque en termes de données, elle ne publie aucun tableur des mis en cause par nationalité contrairement à ses voisins (🇩🇪, 🇮🇹, 🇪🇸,…) *****

Comme d'habitude, j'ai utilisé des données officielles, et voici les sources pour les retrouver ⬇️

En complément, voici quelques chiffres-clés de ce thread, à interpréter avec le recul approprié, sans haine ni fatalisme. ⚠️Certes, les étrangers sont sur-représentés dans la criminalité, mais les criminels ne sont qu'une petite minorité de la pop° étrangère !

CONCLUSION Avec 75k victimes de violences sexue||es en 2021 (+170% en 10 ans), la France doit réagir.

Les chiffres européens établissent la corrélation entre certaines immigrations et les violences sexue||es.

👉Face à cette réalité, peut-on encore accueillir 300k immigrés/an ?

Alors qu'environ 1 mis en cause sur 3 pour agression sexue||e dans les principaux pays occidentaux de l'UE est étranger, il est temps de passer d'une immigration subie à une immigration choisie. Des pistes raisonnables à court-terme existent ⬇️