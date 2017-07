Paris est-elle en train de devenir de plus en plus sale ? Malgré les mesures prises par la mairie, dans certains quartiers, les riverains sont exaspérés par la saleté. Sur le podium des capitales les plus visitées au monde, Paris est néanmoins beaucoup plus loin dans le classement des capitales les plus propres puisqu’elle n’est classée que 24e par TripAdvisor :