Terres de Mission / Le pape François et l’immigration: Le malaise vire au cauchemar

Eglise universelle: Le pape François et l’immigration : Le malaise vire au cauchemar

En prévision de la Journée mondiale du migrant et du réfugié de janvier 2018 le pape François a publié le 21 août un document intitulé: “Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les réfugiés”. Il s’agit du fastidieux catalogue de 21 mesures politiques que le Souverain Pontife souhaiterait que les pays européens adoptent vis à vis des migrants. Ce texte est terrifiant! Il n’est pas un pieux discours évangélique sur l’accueil de l’étranger mais la négation des principes les plus élémentaires de la philosophie politique. Les “migrants” sont devenus la nouvelle figure messianique mettant à bas des notions pourtant aussi anciennes que : la nation, le bien commun, l’équilibre droits/ devoirs, etc. Laurent Dandrieu, auteur de Eglise et immigration, le grand malaise analyse le texte pontifical et en dénonce les parti-pris idéologiques.

Eglise en France: L’Eglise et les Guerres de Vendée

Spécialiste unanimement reconnu des guerres de Vendée Reynald Secher a été le maître d’oeuvre d’un passionnant hors-série de l’Homme nouveau: L’Eglise dans la tourmente des Guerres de Vendée. Ils se sont battus hier pour que nous puissions croire aujourd’hui. Ce dossier, très complet, traite, parmi d’autres sujets, du rôle de saint Louis-Marie Grignion de Montfort et des “mulotins” dans l’évangélisation, en profondeur de la Vendée, expose la nature de la tourmente qui a balayé ces terres de chrétienté suscitant de très nombreux martyrs pour la foi. Il aborde, avec délicatesse, la question souvent oubliée et douloureuse de la Petite Eglise qui refusa le concordat entre Pie VII et Napoléon. Un document de piété filiale pour la mémoire.



Eglise en Marche: beau succès du pèlerinage de la Fraternité Saint Pie X à Fatima

Ayant été pendant dix années en poste au Portugal, monsieur l’abbé Bertrand Labouche auteur de Fatima. Le message pour notre temps présente les temps forts du pèlerinage de la Fraternité Saint Pie X qui a rassemblé les 19 et 20 août prés de 10 000 pèlerins venus du monde entier à Fatima. A cette occasion il revient sur l’état de la demande de la consécration de la Russie au Coeur Immaculé de Marie demandée par la sainte Vierge. Un beau et émouvant témoignage sur le plus important, numériquement, pèlerinage enregistré à ce jour dans l’enceinte du sanctuaire.