Et 1 et 2 et 3 et 4 doses ! 😂

Ça y est, comme prévu, la 4è dose fait son apparition « il faut s’y préparer » annonce le M.Covid pour Israël.

Macron suivra ! Pfizer compte déjà ses sous !

Allez, sortons de ce cirque idiot et autorisons enfin les traitements ! https://t.co/puT6S1K6Z5

— Florian Philippot (@f_philippot) September 4, 2021