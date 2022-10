Vol West, Français expatrié aux États-Unis dans le Montana et pionnier du survivalisme, présente son parcours et revient sur le livre qu’il a coécrit avec Piero San Giorgio “Rues Barbares”. Il revient en outre sur les différences entre le survivalisme en Europe et aux États-Unis ainsi que sur la mouvance libertarienne et sa proximité avec le survivalisme américain :

Source : TV Libertés