Faut-il changer la définition de l’entreprise dans le Code Civil ? Nicolas Doze VS Jean-Marc Daniel

L’idée de redéfinir ce qu’est une entreprise a été imaginée par Emmanuel Macron en 2014 et adjugé par Nicolas Hulot actuellement. Il s’agirait de réécrire deux articles du Code civil pour ajouter à côté de la notion et à la quête du profit dans les entreprises l’idéal d’une “entreprise bonne et généreuse” qui a également une mission envers les hommes et les femmes qui y travaillent. Ce projet va-t-il se concrétiser ? Quelles vont être les notions sociales et environnementales à intégrer ?

Source : “Le Débat de Good Morning Business” de vendredi 5 janvier 2018, BFM Business.