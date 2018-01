Le Républicain Rand Paul veut dépenser l’argent donné au Pakistan en Amérique

Rand Paul : « Bonjour, c’est le sénateur Rand Paul pour un message de Washington. Les Etats-Unis ne devraient pas donner un centime à des pays qui brûlent notre drapeau et scandent “Mort à l’Amérique”. Des pays comme le Pakistan qui bloquent l’accès à des informations cruciales dans la lutte contre le terrorisme ne méritent pas notre argent. Je dis qu’il faut arrêter dès maintenant, cesser d’envoyer au Pakistan vos dollars durement gagnés et taxés. Nous avons envoyé au Pakistan plus de 33 milliards de dollars depuis 2002 et qu’avons-nous eu en retour ? Le Pakistan ne nous a même pas aidés à trouver Ben Laden alors qu’il vivait dans une de leurs villes durant des années. Puis, ils ont emprisonné l’informateur qui nous a aidés à retrouver Ben Laden. Ils ont permis à des personnes soupçonnées de terrorisme d’agir dans leur pays. Certains disent même que les Renseignements pakistanais aident et encouragent les terroristes. C’est mauvais. Je me suis battu durant des années pour stopper l’aide pakistanaise, mais maintenant nous en avons la possibilité. Le Président Trump s’est publiquement prononcé pour l’arrêt des aides, et en a d’ores-et-déjà suspendu plus de 200M$. Je veux qu’on en stoppe l’intégralité. Je proposerai dans les jours qui viennent une loi dans ce sens. Ma loi prendra l’argent qui est destiné au Pakistan et l’investira dans nos infrastructures, pour construire des routes et des ponts ici, chez vous. Nous devons bâtir notre nation, pas celle des autres. Il est grand temps d’appliquer une politique de priorité à l’Amérique et stopper l’aide étrangère. »