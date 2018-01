Michel Le Net : « La France est une république bananière »

Haut fonctionnaire issu du corps des Ponts et Chaussées, Michel Le Net a occupé de nombreux postes dans les cabinets ministériels. Il vient d’écrire un ouvrage déconcertant et décapant intitulé : « Ca pique, secouons nos neurones ». Prenant le parti de citer que des faits réels, l’écrivain met en scène une gardienne d’immeuble loquace, porte-parole du peuple et expression du bon sens français. A travers elle, l’ ouvrage démontre l’écart croissant qui s’installe entre la France du peuple, La France populaire, et une certaine intelligentsia qui vit d’une manière totalement déconnectée des réalités, du réel. « Ca pique » se veut la démonstration humoristique et irrévérencieuse des nombreux maux cachés et niés par les élites qui propagent l’idéologie dominante :